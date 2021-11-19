شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تواصل رثاء شقيقة زوجها: "كنتي جميلة من جوة وبرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الحزن يسيطر على الفنانة حلا شيحة، بعد وفاة شقيقة زوجها معز مسعود، والتي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ منذ أيام قليلة، ونشرت عبر حسابها على إنستجرام رسالة مؤثرة لرثائها، قائلة: "زي الجمعة دي الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي بتتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهو عدى أسبوع والنهاردة تاني جمعة ازاي الوقت بقى سريع اوي كدة الواحد بقى عنده كمية طول أمل في الدنيا دي لا ينتهي فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق".

وأضافت حلا شيحة: "حبيبتي يا علا يا ترى إيه اللي كان بينك وبين الله عشان كم الحب اللي أنا شخصيا شوفته إللي أنا لمسته فيكي أنك كنتي صاحبة روح طائرة وابتسامة تخطف القلب".

وتابعت: "ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدًا بتتأملي بهدوء المشهد كله وكنتي فرحانة من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة.. انتي كنتي جميلة من جوة وبرة.. ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة.. ربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الأسبوع خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل أدعيلك ديما ومستنية في يوم أقابلك في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا عروس السماء فعلا ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر أحبابك كلهم والنهاردة هكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا اجمل بنوتة".