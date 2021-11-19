شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عيد تطرح كليب "اضحك وسيبها على الله" 24 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المطربة الكبيرة فاطمة عيد من تسجيل وتصوير أغنية جديدة تحت عنوان "اضحك وسيبها على الله"، على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرحها الشهر الجارى فى الـ 24 من نوفمبر الجاري، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"اضحك وسيبها على الله" كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح.

وتقول فاطمة عيد في تصريحات خاصة حول كواليس الأغنية: "تحمست للأغنية لأنها دعوة للتفاؤل والحب واللجوء الي الله سبحانه وتعالي، وتشجع الناس علي العمل، وأتوقع نجاحها لانها تحث الجمهور على العمل الجاد وأن يترك الباقي علي الله، كلماتها شعبية تمس احساس الناس، وكذلك اللحن جميل وسهل حفظه وترديده".

وأضافت: "دائمًا أبحث عن التطوير والتجديد ومواكبة العصر، ولهذا السبب فكرت في إعادة توزيع بعض الأغاني القديمة".