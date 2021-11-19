شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تؤكد أخبار ارتباطها بـ بيت ديفيدسون من خلال صورهما معًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن دخول كيم كاردشيان في علاقة رومانسية جديدة هي الأولى لها بعد الانفصال عن زوجها كانى ويست، وذلك بعدما رصدتها أعين المصورين بصحبة بيت ديفيدسون، أثناء نزهتهما معاً ونزولهما من السيارة في شوارع كاليفورنيا، حيث أكدا بذلك علاقتهما التي كشفتها عدة تقارير قبل ظهورهما للعلن سويًا بصورة رومانسية وهما يمسكان أيدى بعضهما.



بيت ديفيدسون وكيم

من ناحية أخرى سبق وكشفت المواقع الأجنبية عن ارتباط كانى ويست بقصة حب جديدة بعد انفصاله عن كيم كاردشيان، وإرينا شايك، حيث ارتبط بالأخيرة بعد انفصاله عن كيم إلا أن علاقتهما لم تدم لفترة طويلة، ورغم تأكيده مؤخرًا عن آماله في لم الشمل من جديد مع زوجته السابقة كيم كارداشيان، فاجأ كانى ويست الجميع بمواعدة عارضة الأزياء فينيتريا، وذلك بعدما ظهرا سوياً معاً أثناء مشاهدة مباراة في كرة السلة.





بيت وكيم كارداشيان

وأكد تقرير موقع Page Six عن ذلك أن الأمر بات علنياً للمرة الأولى بعد فترة من التكهنات حول ارتباط الثنائى بعلاقة معاً، إلا أن التقرير لم يذكر موعد بدء العلاقة، وكيف بدأت بين الثنائى.

وكان لمح المطرب العالمى كانى ويست، إلى رغبته فى العودة إلى زوجته السابقة نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بعد انفصالهما منذ عدة أشهر، حيث ظهر فى مقابلة تليفزيونية تم تسجيلها الشهر الماضى بقصة شعره الغريبة التى صففها مؤخرًا.

وقال ويست، خلال اللقاء التليفزيونى، إنه لا يزال يريد العودة إلى زوجته السابقة كيم كاردشيان، بالرغم من إجراءات الطلاق المستمرة، منتقدًا أغنية Saturday Night Live لتصويرها انفصالهما، كما اعترف بأنه يريد المصالحة معها، إلا أنه باعلانه عن ارتباطه فاجأ الجميع ممن تكهنوا بقرب عودته لـ كيم.