شكرا لقرائتكم خبر عن مد عرض "سالب واحد" ثلاثة أيام إضافية على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان شادي سرور، مدير عام مركز الهناجر للفنون، مد العرض المسرحى "سالب واحد"، الذي يُعرض على مسرح الهناجر فى دار الاوبرا المصرية، مجانًا للجمهور، لمدة ثلاثة أيام إضافية أخرى، وهو عرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبالتالي يمتد العرض حتى يوم الثلاثاء المقبل، باستثناء يوم السبت، وحضور العرض يوميًا للجمهور مجانا، من 6 إلى 7 مساء.

العرض من إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، ومن تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر، وسبق ونجح العرض فى الحصول على أكثر من 25 جائزة من مهرجانات مسرحية عدة، أهمها مهرجان المسرح العربى فى أكاديمية الفنون، ومهرجان إبداع التابع لوزارة الشباب والرياضة ومهرجان الحرية بالإسكندرية ومهرجان جامعة صحار فى سلطنة عمان والمهرجان القومى للمسرح المصرى.



العرض المسرحى سالب واحد

كما تم عرضه أون لاين فى مهرجان جامعة الزرقاء بالأردن ومهرجان المسرح الجامعى فى كازابلانكا بالمغرب، وتم عرضه أيضا فى محافظة بورسعيد، ضمن أنشطة بورسعيد مركز النشاط الثقافى هذا العام فى مصر .

المسرحية من بطولة كل من: أحمد عباس، يارا المليجى، مصطفى رشدى، سالى سعيد، عبد الرحمن محسن، مصطفى عبد الهادى.