حلا شيحة تتذكر شقيقة زوجها معز مسعود: "مستنية أقابلك في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه رسالة لشقيقة زوجها المنتج معز مسعود "علا"، والتي رحلت عن عالمنا قبل أسبوع، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت حلا "زي الجمعة دي، الجمعة اللي فاتت كنا معاكي يا علا وانتي تتزيني للقاء الخالق من وقتها بسرعة وهوا عدى أسبوع، والنهاردة تاني جمعة إزاي الوقت بقى سريع أوي كدة، الواحد بقى عنده كمية طول أمل في الدنيا دي لا ينتهي، فعلا الوقت بيبان كانه طويل ولكنه في الحقيقة بسرعة البرق، حبيبتي يا علا يا ترى ايه اللي كان بينك وبين الله علشان كم الحب اللي انا شخصيا شفته".

وتابعت "اللي أنا لمسته فيك انك كنت صاحبة روح طايرة وابتسامة تخطف القلب، ويوم كتب كتابي على معز كنتي سعيدة جدا تتأملي بهدوء المشهد كله، وكنت فرحانة من قلبك وفرحانة لمعز وعينك كانت بتقول كلام كتير من غير ولا كلمة، انتي كنتي جميلة من جوة وبرة".

وأضافت حلا "ويوم رحيلك كنتي كمان جميلة وربنا اختار لقائك في أحلى يوم في الأسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، حبيتك وهفضل ادعيلك دايما ومستنية يوم أقابلك في الجنة ونعيمها إن شاء الله يا عروس السماء فعلا، ربنا يصبرنا على فراقك يا جميلة ويصبر أحبابك كلهم، والنهاردة حكون معاكي بالدعاء اطمني ونامي نومة العروس يا أجمل بنوتة.. جمعة مباركة".

كان المنتج معز مسعود زوج الفنانة حلا شيحة، أعلن وفاة شقيقته علا مسعود، مؤكدا أن وفاتها تُعد من أصعب لحظات حياته.

وكتب مسعود، عبر حسابه على تويتر: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي.. توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود".

وأضاف: "أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".