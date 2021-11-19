ماذا قال محمد هنيدي عن الدراما الكورية والأمريكية وعرش المشاهدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الفنان محمد هنيدي، عن الدراما الكورية وتحدياتها أمام الدراما الأمريكية، مؤكدا أنها لن تأخذ وقتا طويلا للتربع على عرش المشاهدة.

ونشر هنيدي، بوستر لأحد الأعمال الكورية، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الدراما الكورية مش هتاخد وقت كبير على ما توقع الدراما الأمريكية من عرش المشاهدة".

وشارك مؤخرا محمد هنيدي بمسرحية "سلام مربع" ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد، وشاركه البطولة أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد، وغيرهم.

كما عُرض له بدور العرض السينمائي، فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول وغيرهم، من إخراج شريف عرفة.