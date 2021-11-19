ذكرى وفاة خيرية أحمد.. ماذا قالت حفيداتها الثلاثة عنها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الجمعة 19 نوفمبر ذكرى وفاة الفنانة خيرية أحمد، التي رحلت عن عالمنا عام 2011 بسبب مرض السرطان، وهي شقيقة الفنانة القديرة سميرة أحمد.

نستعرض لكم أبرز ما قالته حفيداتها الثلاثة عنها في السطور التالية:

قالت حفيدات الفنانة الراحلة خيرية أحمد "سارة ومريم وفاطيما كريم يوسف عوف" ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا": "تيتة كانت طيبة أوي وطبيعية جدا، وأم أوي في نفسها وكانت تتعامل معانا بطريقة الأمومة والحنية، وكنا بنحضر معاها معظم الحاجات الأخيرة لها في التصوير، وكنا بنقعد معاها في الأوضة".

وتحدثت سارة كريم عوف عنها، قائلة: "تيتة مكنتش بتخرج أوي، ومكنش ليها صحاب متواجدين معاها دايما يجولها البيت، وهي بيتوتية أوي، ولما جدي كان عايش كان فيه ناس كتير بتيجي البيت، وتيتة وجدي اتقابلوا في الإذاعة قبل ارتباطهما ببعض.. وأكتر حاجة كانت بتحبها تيتة (ساعة لقلبك)".

بينما أوضحت مريم كريم عوف: "أنا أكتر واحدة في إخواتي بعرف أقلد تيتة، وألبس الباروكة بتاعتها، والوحيدة اللي كنت أكل كفتة وملوخية من إيديها، ونفسها حلو أوي في الأكل، وكنت بحب أقعد مع تيتة وأرخم عليها شوية.. كانت بتبقى عايزة تتفرج على أخبار أو برنامج، وأنا وسارة عايزين نتفرج على كارتون، وكنا احنا بننتصر عليها في الآخر،

فيما أضافت فاطيما كريم عوف: "لما كنت بعوز حاجة منها بتجيبهالي على طول من غير ما تفكر، وكانت بتدافع عني لما والدي يزعقلي عشان حاجة، وكنا بندلعها بإسم (خوخة)، وتيتة سميرة بـ (سمسمة)، وتيتة خيرية كانت بتدلعنا أكتر من تيتة سميرة لأننا كنا عايشين معاها".

جدير بالذكر أن سمية أحمد إبراهيم الشهيرة بـ خيرية أحمد، ولدت في القاهرة، وتزوجت من الكاتب الراحل يوسف عوف، والتحقت بفرقة المسرح الحر واشتركت في مسرحيات مراتي بنت جن وعبدالسلام أفندي، والرضا السامي.

وفي الخمسينيات قدمت برنامج "ساعة لقلبك" بإذاعة القاهرة، ثم انضمت إلى فرقة "ساعة لقلبك" المسرحية، وفرقة إسماعيل يس، والتحقت بالمسرح الكوميدي في الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات "ممنوع الستات، العبيط ، أختي سميحة، نمرة 2 يكسب، وسفاح رغم أنفه"، وتنقلت بين الفرق المسرحية.

وعملت في فرقة الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية، وقدمت مسرحيات أمام محمد عوض منها "الطرطور، طبق سلطة، كلام رجالة، نقطة الضعف، ومهرجان الحرامية، والقصيرين"، وفي التليفزيون عملت في مسلسلات "أحلام اليقظة، والهويس، وعابر سبيل، والمشاهد، والعائلة، وصباح الخير يا جاري العزيز، وساكن قصادي، وأين قلبي".