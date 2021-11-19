فيديو| عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها احتفالها بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى المذيعة مروة صبري.

ونشرت عبير، فيديو مجمع لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة يا مرموري يا حبيبتي، أختي الصغيرة الجميلة.. بحبك يا بنوتي الذكية الشقية.. ربنا يسعدك ويحقق لك كل أمنياتك.. سنة كلها حب وصحة وسعادة وخير ليكي".

وكانت عبير صبري، أعلنت في تدوينة سابقة، حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وكتبت: "خالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين، حفظ الله دولة الإمارات حكومة وشعبا".

وشاركت عبير صبري في دراما رمضان الماضي بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021.