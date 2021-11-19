محمد رمضان: تركي آل الشيخ وزير النجاح ونفخر بوجود رجل عظيم مثله بجيلنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه الفنان محمد رمضان، رسالة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في فيديو وصفه خلاله بوزير النجاح.

وقال رمضان "حبيبي وزير النجاح انت وزير النجاح، واحنا فخورين إن في جيلنا رجل عظيم زيك، متشرفين كجيل إن عندنا راجل ناجح ومش بينام عشان يحقق حلمه زي تركي آل الشيخ".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، اعتاد خلال الأيام الماضية، على نشر فعاليات موسم الرياض، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين، سواء بإقامة الحفلات أو العروض المسرحية التي من بينها "حبيبتي من تكون" عن "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، "رحلة الست" عن "كوكب الشرق" أم كلثوم، "سلام مربع" للفنان محمد هنيدي، "اللمبي في الجاهلية" بطولة الفنان محمد سعد.