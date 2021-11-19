جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لها مع زوجها ربيع بسيسو من احتفالية عيد ميلاده.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرا خلالها في أجواء رومانسية، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبي اللا نهائي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.