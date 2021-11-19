فن ومشاهير

جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها وجمهورها، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورا لها مع زوجها ربيع بسيسو من احتفالية عيد ميلاده.

ونشرت جومانا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرا خلالها في أجواء رومانسية، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبي اللا نهائي".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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