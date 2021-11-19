الحلفاوي يوجه رسالة لمدرب الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، رسالة لـ موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب مساء اليوم الجمعة ببطولة الدوري .

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "يا ريت موسيماني النهاردة يريح السولية خارج القايمة وقفشة وشريف وأكرم ومعلول على الدكة.. ويلعب بـ هاني وعبدالقادر وحسام حسن وكريم فؤاد".

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع، للفريق خلال مواجهته أمام المقاولون العرب مساء اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة 8 مساء، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز على ستاد "الأهلي we السلام".

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: بدر بانون (ياسر إبراهيم) وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق

الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج

الهجوم: بيرسي تاو ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف.

ويرتكن موسيماني إلى خوض المباراة بنفس شكل وطريقة مواجهة الزمالك ولكنه قد يضطر لتعديلها في الشوط الثاني حال تأزم الموقف وتأخر الفوز بالدفع بلويس ميكسيوني وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات كما حدث في التقسيمة اليوم.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط بالفوز على الإٍسماعيلي، والبنك الأهلي، والزمالك على الترتيب.