"القومي للسينما" يقيم حفل تأبين للمخرج الراحل طارق الميرغني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية في حب الراحل طارق الميرغني، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف، الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر في تمام السادسة مساء.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات الهامة التي وضعها الراحل بالسينما التسجيلية خلال مشواره الفني الحافل، إذ عمل في بداية حياته كأحد مساعدي المخرج الكبير شادي عبدالسلام .

من أهم أفلامه فيلم "هنري أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم "ملح الجبل"، "بياع الربابة"، "ثورة بيضا"، وكان آخر أعماله فيلم "صلاح مرعي" من إنتاج المركز القومي للسينما .

وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، أبرزها: جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية تحت رعاية الجزيرة الوثائقية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنري امين عوض- راهب الآثار الإسلامية". وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير– عن الفيلم التسجيلي "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الدورة الثالثة عشر 2007 .

ومن المقرر أن يُعرض خلال احتفالية التأبين فيلم "هنري آمين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم "ملح الجبل ".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها مدير التصوير د.محمود عبدالسميع رئيس جمعية الفيلم بحضور زوجة الراحل د.سامية الميرغني وعدد من الفنانين والمخرجين من أصدقاء ومحبي المخرج الراحل، ويُشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام الثقافة السينمائية.