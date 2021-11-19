بعد يومين من اعتقاله.. السلطات التركية تفرج عن الفنان السوري عمر سليمان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 19 - نوفمبر - 2021 3:36 مساءً

قال مدير أعمال الفنان السوري عمر سليمان، ومصدر أمني محلي، إنه تم الإفراج عن الفنان اليوم الجمعة في تركيا وذلك بعد يومين من اعتقاله بزعم “صلاته بمسلحين أكراد”.

وأضاف المصدر أن “محكمة محلية في إقليم شانلي أورفا التركي على الحدود السورية أفرجت عن عمر المسيخ، الاسم الحقيقي للمغني بعد أن استجوبته قوات الأمن”.

واتهم سليمان بأنه “عضو في وحدات حماية الشعب الكردية”، التي تعتبرها أنقرة منبثقة عن “حزب العمال الكردستاني” المصنف على أنه “إرهابي” من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ونفى مدير أعماله مزاعم انتمائه لأي جماعة مسلحة.

وبعد أن بدأ حياته المهنية في الغناء في حفلات الزفاف ومناسبات أخرى في شمال سوريا، حققت الموسيقى الإلكترونية المبهجة لعمر سليمان شهرة عالمية في السنوات الأخيرة.

وأصدر عدة ألبومات وتعاون مع موسيقيين مثل المغنية الآيسلندية بيورك بالإضافة إلى المشاركة في مهرجان جلاستونبري البريطاني وحفل موسيقي عام 2013 لجائزة نوبل للسلام.