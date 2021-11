منصّة “شاهد” تحصد جائزتَي “أفضل إنتاج لمنصّة رقمية” و”أفضل خدمة بث تدفقي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حصدت منصّة “شاهد”، المنضوية تحت مظلّة “مجموعة MBC”، جائزتَي “أفضل إنتاج لمنصّة رقمية هذا العام – Best OTT Production of the Year” عن مسلسل “نمرة اتنين” من “أعمال شاهد الأصلية” المتوفر على “شاهد VIP”، و”خدمة أفضل بث تدفقي هذا العام – Streaming Service of the Year”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز The ASBU Broadcast Awards 2021 الذي أقيم في دبي – الإمارات العربية المتحدة، في 16 نوفمبر.

كرّمت جوائز The ASBU Broadcast Award- بنسختها الـ 11 لهذا العام – روّاد ثورة البث التدفقي عبر المنصّات الرقمية وغيرهم، في فترة تشهد بروز أساليب جديدة ومبتكرة في إيصال المحتوى الإعلامي والترفيهي واستهلاكه. وفيما تأتي مقولة “المحتوى هو الملك – Content is King” لتثبت جدارتها أكثر من أي وقتٍ مضى، احتَفَتْ جوائز هذا العام بصناّع المحتوى الإعلامي والترفيهي ومزوّدي خدمات البث الرقمي التدفقي، والبث الفضائي عبر الأقمار الصناعية، مُشددةً على الحلّة الجديدة التي بات يشهدها القطاع برمّته، وذلك في ضوء تغيّر شكل المحتوى وكيفية إيصاله إلى الجمهور المستهدف نتيجةً لتطوّر خدمات البث وتغيّر أنماط وسلوك المُشاهَدة.

جديرٌ بالذكر أن جوائز The ASBU Broadcast Awardمَنحت هذا العام 18 جائزة لفئة البثّ ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (BROADCASTPRO MIDDLE EAST AWARDS)، وجائزتيْن لفئة البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SATELLITEPRO MIDDLE EAST AWARDS).