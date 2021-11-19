شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تريلر فيلم Marry Me لـ جينيفر لوبيز بعد تأجيله أكثر من مرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Universal Pictures، عن التريللر الدعائي لفيلم Marry Me للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، والذي كان قد تم تأجيل طرحه من 14 مايو 2021 إلى 11 فبراير 2022، بسبب إغلاق السينمات وسط الجائحة، ومع قرب طرح الفيلم بدور العرض تم الكشف عن التريللر الدعائي، وتدور أحداث الفيلم حول نجمة بوب يتخلى عنها خطيبها مغنى الروك قبل لحظات من حفل زفافهما المقام وسط مدينة نيويورك بعدما علمت بخيانته، ما يدفعها لعرض الزواج على رجل تختاره عشوائيًا من بين الحشود، والذى يحمل لافتة بعنوان "تتزوجينى"، أما قصة الفيلم فهى تستند لرواية مصورة لبوبى كروسبى.

يشارك جنيفر لوبيز وأوين ويلسون في بطولة فيلم "‪Marry Me" عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم سارا سيلفرمان ومالوما وجون برادلي وغيرهم.

وكانت قد سيطرت الرومانسية على الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز في أحدث ظهور لهما مؤخرًا، وذلك قبل توجههما لرحلة بطائرة خاصة لهما معًا يتوجهان بها إلى خارج لوس انجلوس، وفقًا لما نشره موقع ديلى ميل، حيث اعتاد الاثنان على إبراز رومانسيتهما كلما ظهرا معًا، فلا تعد تلك المرة الأولى التي تلتقط عدسات المصورين لهما صورًا وهما يوثقان تلك اللحظات ليصبحا حاليًا الثنائى الأبرز على الإطلاق.