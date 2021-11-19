شكرا لقرائتكم خبر عن بيلي إيليش وبول رود آخر ضيوف برنامج Saturday Night Live لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف برنامج Saturday Night Live الشهير عددًا من النجوم والمشاهير بشكل متواصل، ويعد البرنامج الأشهر في التليفزيون الأمريكي، ويعرض شهريًا، ووفقًا لتقارير صحفية جديدة فإن الشهر المقبل سيستضيف البرنامج العالمي، نجمة البوب العالمية بيلي إيليش، ويليها النجم العالمي بول رود، الذى حظي على لقب أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة.

ضيوف برنامج برنامج Saturday Night Live

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن أيليش ستحل للمرة الثانية كضيف غنائي في عرض تليفزيوني يوم 11 سبتمبر المقبل، ويليها رود الفائز بجائزة أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة، والتي ستعرض يوم 18 سبتمبر المقبل.

وستقوم إيليش بالترويج لألبومها الثاني بعنوان " Happier Than Ever "، والذي تم إطلاقه مؤخراً وتربع على المركز الأول على مخطط بيلبورد 200 وحظي بترحيب كبير من قبل النقاد والمستمعين على حد سواء.

وتواصل أغنية إيليش الجديدة Happier Than Ever، التي طرحت في 30 يوليو الماضى تحقيق المشاهدات، التي وصلت إلى 101 مليون و 292الف مشاهدة، بالإضافة إلى أكثر من 3 مليون إعجاب من خلال الحساب الرسمي للمغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب.