شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ديسمبر.. انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولى للفيلم بالداخلة جنوبى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة الداخلة جنوبي المملكة المغربية خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 دولة، ويتم خلال أيام المهرجان عرض أكثر من 35 فيلما.

كما ينظم المهرجان جمعية التنشيط الثقافي والفني بالأقاليم الجنوبية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتشهد هذه الدورة تنظيم المسابقة الرسمية للفيلم الطويل التي تتنافس فيها سبعة أفلام من مصر وكوت ديفوار، ونيجيريا، وغانا ، والكاميرون، وبوركينافاسو، والمغرب، وذلك للفوز بجائزة الداخلة الكبرى.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج والمنتج السنغالي موسى توري، وتضم اللجنة في عضويتها الممثلة تيلا كوماهو (بنين)، والممثلة مي عمر (مصر)، والمخرج فيلا ديفيد (الكونغو)، والمخرج محمد عهد بنسودة (المغرب).

وخلال حفل الافتتاح يتم تكريم عدد من نجوم الفن السابع من المغرب وبلدان أخرى. كما سيتم خلال أيام المهرجان عرض أفلام قصيرة، وأفلام وثائقية، كما ستنظم ورشات تكوينية في عدد من التخصصات السينمائية، فضلا عن تنظيم ندوة المهرجان حول السينما والأدب.