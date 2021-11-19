شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام أيمن لزوجها شريف رمزى بعد احتفاله بعيد ميلادها: أنت أعظم هدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ريهام أيمن رسالة إلى زوجها الفنان شريف رمزى، بعد احتفاله بعيد ميلادها في سهرة خاصة، ونشرت صورًا من الاحتفالية عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وعلقت عليها: "الليلة الماضية.. أشركك حبيبى على هذه الليلة التي لا تنسى.. أنت أعظم هدية حصلت عليها على الإطلاق".



ريهام ايمن

وتزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان شريف رمزى عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، من زواجها وهى مبتعدة عن المشاركة في الأعمال الفنية، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام والذى تم عرضه عام 2013 وشهد انطلاق شرارة الحب بينها وبين شريف رمزى وتزوجها بعدها.

وكشف شريف رمزى، لـ"الخليج 365" مؤخراً أن لديه عملين سينمائيين يعود من خلالهما إلى السينما مرة أخرى، أحدهما كوميدى رومانسى عن قصة حب مستحيلة لكنها تتحول لتكون من المستحيل عدم إتمامها، مشيرًا إلى أن العمل يشارك فيه 12 ممثلا، مؤكدا أن اختياره وقع على هذين العملين بعد قراءات عديدة لأكثر من عمل جيد على غير العادة – على حد وصفه

وعن مشاركته فى لجنة تحكيم الفيلم الأوروبى في مهرجان أسوان السينمائى لسينما المرأة فى دورته الأخيرة، علق رمزى بأن الأمر لم يكن سهلا خاصة أن هناك شيئًا منتشرًا عالميًا تلك الفترة، بتصنيف الأفلام حسب المدة فإن كانت المدة طويلة يصنف فيلما طويلا بينما تتفاجأ وأنت تشاهد العمل بأنه تسجيلى وآخر أنيميشن وثالث روائى، لذلك كان الأختيار صعب لأنها في النهاية جائزة واحدة لأحسن فيلم، لكن كانت تجربة جيدة جدا وهناك أفلام تستحق الجوائز.



ريهام ايمن



ريهام ايمن وزوجها شريف رمزى



شريف رمزى وزوجته ريهام ايمن