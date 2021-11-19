شكرا لقرائتكم خبر عن "مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" فى تقرير اليونسكو عن صناعة السينما بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول تقرير أعدته منظمة اليونسكو للتربية والعلوم والثقافة عن صناعة السينما وتاريخها في قارة أفريقيا السينما المصرية وتاريخها وفنانيها وأهم مهرجاناتها السينمائية، وتصدر بوستر مهرجان الأقصر الجزء الخاص بمصر، كما تناول التقرير تاريخ المهرجان وأهميته ونادي السينما الأفريقية الذي يقيمه المهرجان علي مدار العام.



تقرير اليونسكو عن مهرجان الاقصر

صدر التقرير هذا العام باللغتين الانجليزية والفرنسية وتم عرضه لأول مرة وتوزيعه ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الثانية والثلاثين، وقد التقي رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية السيناريست سيد فؤاد، ومديرته المخرجة عزة الحسيني بالسيد توسان تندر بيوجو (رئيس قسم التنوع الثقافي بمنظمة اليونسكو)، وتم التفاوض حول إصدار نسخة جديدة من التقرير باللغة العربية كإضافة للمكتبة السينمائية الأفريقية، وسيصدر التقرير بالدورة المقبلة للمهرجان مع إقامة ندوة حول التقرير بحضور فريق اليونسكو الذي قام بإعداد هذا التقرير الذي تناول تاريخ صناعة السينما في 54 دولة أفريقية لأول مرة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يستعد حاليا لدورته الحادية عشر والتي ستقام في الفترة من 4 إلي 10 مارس 2022، وكان قد اختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة (11)، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية.