شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية وتناسق ألوانهما بالأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من احتفالها بعيد ميلاد زوجها، وظهرت وهما يحتضنان بعضهما البعض في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لترتدي مراد فستانًا باللون الأحمر ليتماشى مع الجاكت الذي ارتداه زوجها بنفس اللون، موجهة له رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلاده، وكتبت قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبي"، وسرعان ما حظي البوست على تفاعل الكثيرين من متابعيها الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة له.

أحدث ظهور لـ جومانا مراد

وتعرض قناة CBC حدوتة "مش هنفرح بيكي"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر"، منذ السبت الماضي، في تمام الساعة الثامنة مساء، بطولة جومانا مراد، بعد عرضها في الموسم الأول للعمل قبل شهر رمضان الماضى.

حدوتة "مش هنفرح بيكى" تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود، وتتناول الحكاية نظرة المجتمع الى المرأة التى لم تتزوج حتى بلوغها الاربعين، ورد فعلها تجاه تلك النظرة.

يذكر أن مسلسل "زى القمر" عرضت منه خلال الأسابيع الماضية حواديت "غالية" بطولة درة، و"واحد فى المية" بطولة صابرين، و"أنا قبلت"، و"عقبال عوضك" بطولة مى كساب، و"اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، و"مش مبسوطة" بطولة داليا مصطفى وبشرى، و"فوتو شوب" بطولة ملك قورة "ان كبر ابنك" بطولة وفاء عامر، و"حتة من القمر" بطولة لقاء الخميسى، و"أم العيال" بطولة رانيا فريد شوقى.



احدث ظهور لجومانا مراد مع زوجها



جومانا مراد تحتفل بعيد ميلاد زوجها