شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يقيم حفل تأبين للمخرج الراحل طارق الميرغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية في حب الرحل طارق الميرغني، وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء الموافق 24 نوفمبر في تمام السادسة مساء.

وأشارت السيناريست زينب عزيز إلى البصمات المهمة التي وضعها الراحل بالسينما التسجيلية خلال مشواره الفني الحافل حيث عمل في بداية حياته كأحد مساعدي المخرج الكبير شادي عبد السلام.

من أهم أفلامه فيلم "هنري أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" وفيلم ملح الجبل، "بياع الربابة، ثورة بيضا، وكان آخر أعماله فيلم صلاح مرعي من إنتاج المركز القومي للسينما.

وقد حصل علي العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية تحت رعاية الجزيرة الوثائقية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنري أمين عوض-راهب الآثار الإسلامية". وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير – عن الفيلم التسجيلي "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربي الدورة الثالثة عشر 2007 .

ومن المقرر أن يعرض خلال احتفالية التأبين فيلم "هنري أمين عوض راهب الآثار الإسلامية" و"فيلم ملح الجبل"، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها مدير التصوير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم بحضور زوجة الراحل د.سامية الميرغني ولفيف من الفنانين والمخرجين من اصدقاء ومحبي المخرج الراحل، ويشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية والدعوة عامة لجمهور ومحبي السينما، مع اتخاد كل الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة "كورونا".