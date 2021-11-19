شكرا لقرائتكم خبر عن القيصر بعد غياب.. هلا بالسعودية هلا.. هلا يا حلوة يا بهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن حفلات موسم الرياض، احيا قيصر الغناء العربي كاظم الساهر ثالث حفلات مسرح ابوبكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وافتتح القيصر حفله بأغنية جديدة وخاصة مهداة للجمهور السعودي بعنوان "نعم نعم تبقى السعودية علم" بحضور بلغ حوالي ٨٠٠٠، حيث نفذت التذاكر في اولى ايام طرحها سريعا.

الليلة التي طال انتظارها كما اسماها الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك محمد حسنين، الذي صرح بأن ان الجمهور كان يطالب بالقيصر منذ فترة طويلة، الامر الذي سعينا لتحقيقه في "موسم الرياض" الذي يحمل شعار "تخيل اكثر".

الجدير بالذكر ان الحفل الاستثنائي تم نقله مباشر على قناة الوطن SBC، وظهر جمهور القيصر يردد اغانيه بكل حب وحماس، وكان الساهر متفاعل مع جمهوره بصورة استثنائية، و من ضمن الجمهور الحاضر رابطة عشاق كاظم الساهر في السعودية، وكانت مجلة "ساهريون" مهداة لحضور الحفل، حيث دعمت "بنش مارك" الرابطة في السعودية وقدمت لهم تسهيلات خاصة للوصول لنجمهم المفضل بصورة لائقة.

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كاظم الساهر (2)



كاظم الساهر (3)



كاظم الساهر (4)



كاظم الساهر (5)