شكرا لقرائتكم خبر عن بكت يوم تكريمها وماتت حزنًا على حب عمرها.. حكايات خوخة الفن خيرية أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 10 سنوات على وفاة خوخة الفن الفنانة الكبيرة خيرية أحمد التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق ١٩ نوفمبر من عام 2011 بعد رحلة عطاء فنى طويلة جعلتها تتربع على عرش القلوب التى ارتبطت وعشقت فنها والشخصيات التى قدمتها.

فالفنانة الكبيرة خيرية أحمد امتلكت تاريخ فنى طويل شاركت فيه عمالقة الفن ورسمت خلاله البسمة على شفاه الملايين، رغم أنها لم تحصل على ما تستحق من أدوار البطولة والتكريم.

اسمها الحقيقى سمية أحمد إبراهيم واستطاعت أن تدخل البهجة على نفوس المصريين منذ بدأت رحلتها ومشوارها الفنى بداية الخمسينات، لتجسد دور الزوجة البلهاء فى فيلم "عريس مراتى"، أمام الفنان فؤاد المهندس، وبرقوقة الشغالة فى فيلم "حماتى ملاك" وانطلقت فى مشوارها الفنى منذ الخمسينات وحتى رحلت عن عالمنا عام 2011.

بدأت خيرية أحمد طريق الفن مع عمالقة الفن وتنوعت أدوارها بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وربما لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة تعاونت فى بدايتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين والفنان العملاق يوسف وهبي، حيث شاركت عام 1951 فى فيلم "ابن النيل" أمام فاتن حمامة وشكرى سرحان ومحمود المليجى، إخراج يوسف شاهين، كما تعاونت معه عام 1952 وشاركت فى فيلم "المهرج الكبير" أمام الفنان الكبير يوسف وهبي وفاتن حمامة.

وفي عام ١٩٥٩ كان دورها المميز حينما قامت بدور "برقوقه الشغالة" التى تحب خميس الحانوتى "إسماعيل ياسين"، فى فيلم "حماتى ملاك" ودورها مع فؤاد المهندس فى فيلم "عريس مراتى" وهو نفس الدور الذى كانت

تؤديه معه فى البرنامج الإذاعى ساعه لقلبك، ورغم المساحة الصغيرة والمشاهد القليلة أصبحت طريقة خيرية أحمد وهى تنادى خميس ، أو الزوجة البلهاء التى تنادى زوجها محمود من أكثر المشاهد التى تعلق بها الجمهور وحفظها وظل يرددها، حتى الأن.

التحقت خيرية أحمد فى بداياتها بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات مراتى بنت جن وعبد السلام أفندى ، والرضا السامى ، والمغناطيس، والناس اللى تحت، وفى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بالإذاعة ، ثم انضمت الى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة اسماعيل يس.

التحقت الفنانة الكبيرة بالمسرح الكوميدى فى الستينيات بفرق التليفزيون ومثلت مسرحيات: ممنوع الستات ، العبيط ، اختى سميحة ، نمرة 2 يكسب ، وتنقلت بين الفرق المسرحية ، وعملت فى فرقة الريحانى وفرقة أمين الهنيدى ، وقدمت عدد من المسرحيات أمام محمد عوض منها الطرطور ، طبق سلطة ، كلام رجالة ، نقطة الضعف ، ومهرجان الحرامية.

وشاركت خيرية أحمد فى العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية بالتلفزيون ، ومنها:" أحلام اليقظة، والهويس، وعابر سبيل، والمشاهد، والعائلة وصباح الخير يا جارى العزيز، ساكن قصادى ، أين قلبى، الحقيقة والسراب، حدائق الشيطان"، واستطاعت أن تقدم خلالها التراجيديا وأدوار الأم وأن تغير جلدها بين دور واخر مما يظهر معه موهبتها الفنية الكبيرة، كما شاركت خيرية أحمد فى العديد من الأفلام السينمائية.

وفى بداياتها وأثناء عملها فى فرقة ساعة لقلبك ارتبطت خيرية أحمد بعلاقة حب مع الكاتب يوسف عوف، وتزوجا وأنجبت ابنها الوحيد كريم، وبعد وفاة زوجها عام 1999، عاشت الفنانة الكبيرة في صدمة وانقطعت لفترة عن الفن.

ورغم التاريخ الفنى ومشوار العطاء الكبير لم يتم تكريم الفنانة الكبيرة خيرية أحمد سوى مرة واحدة خلال الدورة 14 لمهرجان القاهرة للإعلام العربي، حيث بكت من شدة الفرحة على تقدير تأخر كثيرًا، وبعد معاناة مع مرض السرطان رحلت خوخة الفن صباح يوم 19 نوفمبر 2011 ، وتركت اسمها. فنها خالدا فى قلوب ووجدان الملايين.