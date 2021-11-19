صور| بصحبة ابنتيها.. هند صبري تُعلق على زيارتها لـ"الأبد هو الآن" بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علقت الفنانة هند صبري، على زيارتها لمعرض "الأبد هو الآن" بصحبة ابنتيها، والمُقام في منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة.

ونشرت هند، صورا لها من الزيارة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة جدا اني لحقت معرض الأبد هو الآن، وهو أوّل معرض يُقام على أرض أهرامات الجيزة في الهواء الطلق، يُشارك فيه أهمّ الفنانين المعاصرين العالميين.. شكرا نادين عبدالغفار على الجولة، أنا وبناتي استمتعنا كثيرا، والجمهور الذوّاق كان عريضا".

ويُعد معرض "الأبد هو الآن" أول معرض فني من نوعه يمزج ما بين الماضي والحاضر، تحت تنظيم مؤسسة "فنون مصر" برعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

وحضر افتتاحه عددا من الفنانين والمشاهير العالميين، مثل المغني فاريل ويليامز، وألكسندر بونوماريف من روسيا، وجيزيلا كولون (بورتوريكو)، وجواو تريفيسيان من البرازيل، وشوستر وموسلى من المملكة المتحدة، وستيفن كوكس آر إيه من المملكة المتحدة، وسلطان بن فهد من المملكة العربية السعودية، وكتبت عنه الممثلة أنجلينا جولي، كما شاركت وسائل إعلامية عالمية مثل JR (فرنسا)، وLorezno Quinn (إيطاليا) لتغطية المعرض.