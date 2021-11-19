عمر الشناوي لأبطال "قواعد الطلاق الـ45": "مش هنسى الأيام دي".. وإنجي المقدم ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان عمر الشناوي، انتهائه من تصوير جميع مشاهده بمسلسل "قواعد الطلاق الـ 45"، موجها رسالة لأبطال العمل.

ونشر الشناوي، صورة تجمعه مع إنجي المقدم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة كان آخر يوم تصوير ليا في مسلسل (قواعد الطلاق ال٤٥)، وحابب أقولكم إني استمتعت بالشغل معاكم يا إنجي المقدم".

وأضاف: "بجد مش هنسى الأيام دي، أنا حاسس انكم بقيتوا عيلتي بجد".

وردت إنجي المقدم، على رسالته، قائلة: "أومار.. هتوحشني أوي وبجد بجد اتبسطت بالشغل معاك.. انت اكتشاف".

مسلسل "قواعد الطلاق الـ 45" مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء.

العمل يخوض بطولته إنجي المقدم، عمر الشناوي، هيدي كرم، سالي شاهين، صدقي صخر، جيهان الشماشيرجي، وإخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ويُعد هذا المسلسل البطولة المطلقة الأولى للفنانة إنجي المقدم في الدراما التليفزيونية.