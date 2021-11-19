"برنص" يحمل حرفي اسمه وجواز سفر.. مقتنيات عبدالحليم حافظ في معرض الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

لا يزال عشقه نابضًا في القلوب، رمزًا للرومانسية، وأغانيه عنوانا لكل قصة حب، رغم السنوات الطويلة التي مرت على رحيله، هو "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، الذي سيبقى واحدا من أهم وأبرز نجوم الفن في الوطن العربي، أسر قلوب معجبيه حيًا وشغلهم حتى بعد رحيله.

وبسبب الجماهيرية الكبيرة التي مازال يتمتع بها اسم حليم، يشهد موسم الرياض تقديم عرضًا مسرحيًا يحمل عنوان واحدة من أشهر أغانيه "حبيبتي من تكون"، ويتحدث عن حكاياته العاطفية، وعلى هامش العرض أقيم معرضًا بموافقة أسرته ومن بينهم محمد شبانة نجل شقيق العندليب، يضم عددا من مقتنيات الراحل، بينها: بدل، وأحذية، أرشيف صحفي لمعظم ما كُتب عن حليم ورحلة مرضه.

ومن بين المعروض أيضًا "برنص" كتب عليه أول حرفين من اسمه بالإنجليزية A H، وربطات عنق، وقمصان، وكلمات الأغنية التي لم يمهله القدر لتسجيلها "من غير ليه" ومدون عليها بخط يده بعض الكلمات، ورخصة قيادة دولية، وجواز سفره، ومكتوب بداخله "هذا الجواز صالح لجميع بلاد العالم"، ومن المفارقات أن تاريخ انتهاء العمل بجواز السفر هو يوم وفاة عبدالحليم 30 مارس 1977.

"حبيبتي من تكون؟" يعرض في الفترة من الأحد 7 نوفمبر 2021، وحتى الثلاثاء 1 مارس 2022، في الساعة 08:00 مساء على مسرح العندليب - بوليفارد ميوزك.