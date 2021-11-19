اختيار بطلا "كباتن الزعتري" سفيرين لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل الفيلم المصري الوثائقي الطويل "كباتن الزعتري" رحلته وحصده للجوائز، وحصل على جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل من الدورة التاسعة لمهرجان أجيال، كما فاز بجائزة الهلال الذهبي.

واختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر بطليه السوريين محمود داغر وفوزي رضوان ليصبحا سفيرين للبطولة.

الفيلم كان قد حصد نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم عربي وثائقي، بالإضافة لتنويه خاص من أيام قرطاج السينمائية.

الفيلم من إخراج وإنتاج علي العربي ويتناول الفيلم قصة حقيقية لمحمود داغر 23 عاما، وبطل الفيلم الآخر فوزي رضوان قطاميش وحلمهما باللعب للمنتخب السوري لكرة القدم والاحتراف. الفيلم قدمهما كبطلين طبيعيين لهما انكسارات ونجاحات وإخفاقات وأحلام لكنهما يسعيان بكل قوة للنجاح.

الفيلم أخرجه علي العربي بعد رحلة دامت 6 سنوات كاملة في صناعة العمل، تنقل فيها بين القاهرة وبين أيام تصويره في مخيم الزعتري بالأردن مع شابين صغيرين هربا من المذابح المتتالية بدرعا في عام 2013 ويحملان الرغبة في احتراف كرة القدم.