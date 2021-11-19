صور نادرة تجمع عبدالحليم حافظ بأبطال مسلسله "أرجوك لا تفهمني بسرعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يضم مشوار "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، مئات الأغاني التي حققت نجاحا كبيرًا، والمختلفة ما بين الرومانسي والوطني والديني، كما قدم 16 فيلمًا من بطولته، ومسلسل إذاعي وحيد حمل اسم "أرجوك لا تفهمني بسرعة" أُذيع في أكتوبر عام 1973.

شارك في بطولة المسلسل إلى جوار حليم، مجموعة كبيرة من كبار نجوم الفن، بينهم: الفنان عادل إمام، الفنان عماد حمدي، الفنانة زوزو ماضي، والوجه الجديد آنذاك الفنانة نجلاء فتحي، نظيم شعراوي، سمير صبري، ماجدة الخطيب، تأليف محمود عوض، إخراج محمد علوان.

وعن "أرجوك لا تفهمني بسرعة" قال محمد شبانة، نجل شقيق حليم في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "أذيع المسلسل في رمضان 1973، ولمدة 10 أيام تقريبا، ومع قيام حرب أكتوبر والعبور توقفت حلقاته، واستأنفت الإذاعة باقي الحلقات بعد شهر أكتوبر".

وأعادت صفحة بعنوان "حليم فيديوهات أصلية" على موقع فيسبوك، والمهتمة بجمع تراث العندليب من فيديوهات وصور، وعرضها بجودة عالية، نشر صورًا من كواليس تسجيل حلقات المسلسل، تضم أبطال العمل.

جدير بالذكر أن موسم الرياض يشهد حاليا عرض مسرحية تحمل عنوان "حبيبتي من تكون" عن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إلى جانب استعراض لبعض من مقتنياته خارج المسرح للجمهور، ويقوم نجل شقيقه محمد شبانة باستقبال الحضور وشرح مقتنيات المعرض.