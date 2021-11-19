كبار السنّ يزامنون ضربات قلبهم عندما يكونون قريبين من بعضهم البعض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - وجد خبراء العلاقات أنّ الأزواج الأكبر سناً يمكنهم لا شعورياً مزامنة معدلات ضربات قلبهم عندما يكونون قريبين من بعضهم البعض. قام باحثون من جامعة إلينوي بقياس نبض وقرب الأزواج الكبار المتزوجين على المدى الطويل باستخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية.
وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجد الفريق أنه عندما يكون الأزواج على مقربة من بعضهم، فإنّ عضوًا واحداً من كل زوجين سيؤثر على معدل ضربات قلب الآخر، والعكس بالعكس، في علاقة معقدة.
ومع ذلك، لم تتمكن النتائج من الكشف عن أي أنماط واضحة تقوم عليها التحولات.
وقال مؤلف الورقة وباحث العلاقات الرومانسية بريان أوجولسكي من جامعة إلينوي: “عادة ما يسأل باحثو العلاقات الناس عن حالهم ويفترضون أنه يمكنهم التذكر بشكل صحيح وإعطاء إجابات ذات مغزى”.
”ولكن مع تقدم الأزواج في العمر وبقائهم معاً لفترة طويلة، يضحكون عندما نسألهم عن مدى رضاهم أو مدى التزامهم”. ”عندما يكونون متزوجين لمدة 30 أو 40 عاماً، يشعرون أن هذا يشير إلى الالتزام في حد ذاته.”
”كنا نبحث عن طرق أكثر موضوعية لقياس ديناميكيات العلاقة، ونحن نعلم أنّ التواجد حول أشخاص آخرين له فوائد نفسية. لذلك، بدا القرب الجسدي مرشحاً قوياً.” بالطبع وبكل تأكيد، أن تكون قريباً جسدياً من شخص ما ليس دائماً أمراً جيداً، مع أخذ على سبيل المثال التفاعل الإيجابي مقابل الصراع في عين الاعتبار. وبالمثل، يمكن أن تكون التغيرات في معدل ضربات القلب إيجابية أيضاً.
”نحن لا نركز على السبب والنتيجة، ولكن على التنظيم المشترك، والذي يحدث عندما تتحرك معدلات ضربات القلب في نمط متزامن”، أوضح البروفيسور أوجولسكي.
”أي عندما يكون الشركاء قريبين، تشير أنماط معدل ضربات القلب لديهم إلى تفاعل ذي معنى جماعي بطريقة ما.”
في دراستهم، قام البروفيسور أوجولسكي وزملاؤه باستقطاب 10 أزواج متزوجين من جنسين مختلفين، كل منهم كان في علاقة لمدة 14-65 عاماً وكان عمرهم بين 64-88 عاماً، وقاموا برصدهم لمدة أسبوعين كاملين.
ارتدى كل مشارك فيتبيت طوال اليوم لقياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، بينما قام جهاز ثان بقياس قربهم من شريكهم بالترادف مع أجهزة استشعار ثابتة موضوعة حول منزل كل زوجين.
اتصل الفريق هاتفياً بكل زوجين كل صباح لتذكيرهم بوضع جهاز Fitbit وجهاز التتبع الثاني، في حين سمحت لهم مكالمة مسائية بمسح الأزواج حول صحتهم ورفاههم وديناميات العلاقة على مدار اليوم.
”كانت خطوتنا الأولى هي معرفة ما إذا كان معدل ضربات القلب والقرب مرتبطان بمرور الوقت. لقد نظرنا إلى معدل ضربات قلب الزوج مع القرب، ومعدل ضربات قلب الزوجة مع القرب، ومعدلات ضربات القلب مع بعضها البعض، ” أوضح البروفيسور أوجولسكي.
”أردنا أيضاً معرفة ما إذا كانت جميع السلاسل الزمنية الثلاثة تعمل معاً لتعطينا معلومات فريدة. هل يمكننا استخدام أي منها للتنبؤ بالأخرى؟ والجواب كان نعم.”
وجد الفريق أنّ معدلات ضربات قلب الأزواج متزامنة، حيث ستقود التغييرات في نبضات كل شريك تغييرات مع الآخر. في بعض الأحيان، يكون الزوج، وأحياناً أخرى الزوجة.
وقال البروفيسور أوجولسكي: “هذا يشير إلى توازن دقيق”.
”عندما يقوم أحد الشركاء بتشغيل الشريك الآخر، يبدأون بعلاقة تشبه الرقصة الفريدة من نوعها على مستوى الزوجين تؤثر على علم وظائف الأعضاء وأنماطها طوال اليوم.”
على صعيد كل زوجين، لم تظهر أي أنماط واضحة وراء هذه التحولات، كما لاحظ الفريق أنّ حجم الدراسة الصغير يحظر مقارنات ذات مغزى بين الأزواج.
وأضاف خبير العلاقات الرومانسية: “وجدنا أنّ كل يوم له سياق فريد يتغير حسب الظروف”.
”إنّ تفاعلات الزوجين، مواقفهم، سلوكياتهم، سواء كانوا قريبين من بعضهم البعض أو بعيدين، تتغير طوال الوقت.”
”حتى عبر فترة 14 يوماً، لا يكون الأزواج متسقين بما فيه الكفاية في هذه الأنواع من الأنماط الموضوعية للسماح لنا بإجراء أي استنتاجات على مستوى الزوجين.”
”يمكننا أن نقوم فقط بالتنبؤات على مستوى اليوم.”
وفقاً للفريق، إنّ النتائج التي توصلوا إليها مهمة لأبحاث العلاقات، وهو مجال يعتمد عادة على استخلاص الاستنتاجات عبر الأزواج، للمضي قدماً.
وقال البروفيسور أوجولسكي: “إذا أردنا حقاً فهم أنماط التفاعل الفريدة التي تحدث داخل الأزواج، فنحن بحاجة إلى البدء في تركيز انتباهنا على العمليات الدقيقة، أي أنماط التفاعل الصغيرة التي تتراكم على مدار اليوم”.
واختتم قائلاً: “هذه الأنماط تخبرنا عن طبيعة هذه التفاعلات، وعن كيفية تفاعل الأزواج من لحظة إلى أخرى.”