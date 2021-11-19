كبار السنّ يزامنون ضربات قلبهم عندما يكونون قريبين من بعضهم البعض

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - وجد خبراء العلاقات أنّ الأزواج الأكبر سناً يمكنهم لا شعورياً مزامنة معدلات ضربات قلبهم عندما يكونون ‏قريبين من بعضهم ‏البعض.‏ قام باحثون من جامعة إلينوي بقياس نبض وقرب الأزواج الكبار المتزوجين على المدى الطويل باستخدام ‏أجهزة المراقبة الإلكترونية.‏

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجد الفريق أنه عندما يكون الأزواج على مقربة من بعضهم، فإنّ عضوًا واحداً من كل زوجين سيؤثر على ‏معدل ضربات قلب الآخر، ‏والعكس بالعكس، في علاقة معقدة.‏

ومع ذلك، لم تتمكن النتائج من الكشف عن أي أنماط واضحة تقوم عليها التحولات.‏

وقال مؤلف الورقة وباحث العلاقات الرومانسية بريان أوجولسكي من جامعة إلينوي: “عادة ما يسأل باحثو ‏العلاقات الناس عن حالهم ‏ويفترضون أنه يمكنهم التذكر بشكل صحيح وإعطاء إجابات ذات مغزى”.‏

‏”ولكن مع تقدم الأزواج في العمر وبقائهم معاً لفترة طويلة، يضحكون عندما نسألهم عن مدى رضاهم أو ‏مدى التزامهم”. ‏”عندما يكونون متزوجين لمدة 30 أو 40 عاماً، يشعرون أن هذا يشير إلى الالتزام في حد ذاته.”‏

‏”كنا نبحث عن طرق أكثر موضوعية لقياس ديناميكيات العلاقة، ونحن نعلم أنّ التواجد حول أشخاص ‏آخرين له فوائد نفسية. لذلك، بدا ‏القرب الجسدي مرشحاً قوياً.”‏ بالطبع وبكل تأكيد، أن تكون قريباً جسدياً من شخص ما ليس دائماً أمراً جيداً، مع أخذ على سبيل المثال ‏التفاعل الإيجابي مقابل ‏الصراع في عين الاعتبار. وبالمثل، يمكن أن تكون التغيرات في معدل ضربات ‏القلب إيجابية أيضاً.‏

‏”نحن لا نركز على السبب والنتيجة، ولكن على التنظيم المشترك، والذي يحدث عندما تتحرك معدلات ‏ضربات القلب في نمط ‏متزامن”، أوضح البروفيسور أوجولسكي.‏

‏”أي عندما يكون الشركاء قريبين، تشير أنماط معدل ضربات القلب لديهم إلى تفاعل ذي معنى جماعي ‏بطريقة ما.”‏

في دراستهم، قام البروفيسور أوجولسكي وزملاؤه باستقطاب 10 أزواج متزوجين من جنسين مختلفين، كل ‏منهم كان في علاقة لمدة ‏‏14-65 عاماً وكان عمرهم بين 64-88 عاماً، وقاموا برصدهم لمدة أسبوعين ‏كاملين.‏

ارتدى كل مشارك فيتبيت طوال اليوم لقياس معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، بينما قام جهاز ثان ‏بقياس قربهم من شريكهم ‏بالترادف مع أجهزة استشعار ثابتة موضوعة حول منزل كل زوجين.‏

اتصل الفريق هاتفياً بكل زوجين كل صباح لتذكيرهم بوضع جهاز ‏Fitbit‏ وجهاز التتبع الثاني، في حين ‏سمحت لهم مكالمة مسائية ‏بمسح الأزواج حول صحتهم ورفاههم وديناميات العلاقة على مدار اليوم.‏

‏”كانت خطوتنا الأولى هي معرفة ما إذا كان معدل ضربات القلب والقرب مرتبطان بمرور الوقت. لقد ‏نظرنا إلى معدل ضربات قلب ‏الزوج مع القرب، ومعدل ضربات قلب الزوجة مع القرب، ومعدلات ‏ضربات القلب مع بعضها البعض، ” أوضح البروفيسور ‏أوجولسكي.‏

‏”أردنا أيضاً معرفة ما إذا كانت جميع السلاسل الزمنية الثلاثة تعمل معاً لتعطينا معلومات فريدة. هل يمكننا ‏استخدام أي منها للتنبؤ ‏بالأخرى؟ والجواب كان نعم.”‏

وجد الفريق أنّ معدلات ضربات قلب الأزواج متزامنة، حيث ستقود التغييرات في نبضات كل شريك ‏تغييرات مع الآخر. في بعض ‏الأحيان، يكون الزوج، وأحياناً أخرى الزوجة.‏

وقال البروفيسور أوجولسكي: “هذا يشير إلى توازن دقيق”.‏

‏”عندما يقوم أحد الشركاء بتشغيل الشريك الآخر، يبدأون بعلاقة تشبه الرقصة الفريدة من نوعها على ‏مستوى الزوجين تؤثر على علم ‏وظائف الأعضاء وأنماطها طوال اليوم.”‏

على صعيد كل زوجين، لم تظهر أي أنماط واضحة وراء هذه التحولات، كما لاحظ الفريق أنّ حجم الدراسة ‏الصغير يحظر مقارنات ‏ذات مغزى بين الأزواج.‏

وأضاف خبير العلاقات الرومانسية: “وجدنا أنّ كل يوم له سياق فريد يتغير حسب الظروف”.‏

‏”إنّ تفاعلات الزوجين، مواقفهم، سلوكياتهم، سواء كانوا قريبين من بعضهم البعض أو بعيدين، تتغير طوال ‏الوقت.”‏

‏”حتى عبر فترة 14 يوماً، لا يكون الأزواج متسقين بما فيه الكفاية في هذه الأنواع من الأنماط الموضوعية ‏للسماح لنا بإجراء أي ‏استنتاجات على مستوى الزوجين.”‏

‏”يمكننا أن نقوم فقط بالتنبؤات على مستوى اليوم.”‏

وفقاً للفريق، إنّ النتائج التي توصلوا إليها مهمة لأبحاث العلاقات، وهو مجال يعتمد عادة على استخلاص ‏الاستنتاجات عبر الأزواج، ‏للمضي قدماً.‏

وقال البروفيسور أوجولسكي: “إذا أردنا حقاً فهم أنماط التفاعل الفريدة التي تحدث داخل الأزواج، فنحن ‏بحاجة إلى البدء في تركيز ‏انتباهنا على العمليات الدقيقة، أي أنماط التفاعل الصغيرة التي تتراكم على مدار ‏اليوم”‏.

واختتم قائلاً: “هذه الأنماط تخبرنا عن طبيعة هذه التفاعلات، وعن كيفية تفاعل الأزواج من لحظة إلى ‏أخرى.”‏