فن ومشاهير

دانييلا رحمة بصورة عفوية: “يوم سيء للشعر”

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

دانييلا رحمة

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة صورة عفوية لها عبر حسابها ‏الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين ‏بظهورها على طبيعتها‎.‎

وارتدت دانييلا معطفاً أنيقاً باللون الأحمر، وتركت شعرها على ‏طبيعته، وعلقت: “يوم سيء للشعر”، وتفاعل المتابعون بشكل كبير ‏تاركين عبارات تكشف عن حبهم لها وإعجابهم الدائم بها‎.‎
وتواصل دانييلا في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني ‏من مسلسل “للموت”، والذي من المقرر عرضه في الموسم ‏الرمضاني المقبل، إلى جانب ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد ‏القيش، فادي أبي سمرا، رانيا كعدي‎.‎

يذكر أنه شاركت دانييلا رحمة مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة ‏على موقع للتواصل الإجتماعي من كواليس تصوير الجزء الثاني من ‏مسلسلها للموت‎.‎
وظهرت دانييلا بالفيديو تركض وراء طيور الحمام وسط الطبيعة ‏بفيديو عفوي لاقى إعجاب الكثيرين.‏

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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