دانييلا رحمة بصورة عفوية: “يوم سيء للشعر”

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دانييلا رحمة
نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة صورة عفوية لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين بظهورها على طبيعتها.
وارتدت دانييلا معطفاً أنيقاً باللون الأحمر، وتركت شعرها على طبيعته، وعلقت: “يوم سيء للشعر”، وتفاعل المتابعون بشكل كبير تاركين عبارات تكشف عن حبهم لها وإعجابهم الدائم بها.
وتواصل دانييلا في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل “للموت”، والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد القيش، فادي أبي سمرا، رانيا كعدي.
يذكر أنه شاركت دانييلا رحمة مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة على موقع للتواصل الإجتماعي من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسلها للموت.
وظهرت دانييلا بالفيديو تركض وراء طيور الحمام وسط الطبيعة بفيديو عفوي لاقى إعجاب الكثيرين.