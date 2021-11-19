دانييلا رحمة بصورة عفوية: “يوم سيء للشعر”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة صورة عفوية لها عبر حسابها ‏الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، لفتت فيها أنظار المتابعين ‏بظهورها على طبيعتها‎.‎

وارتدت دانييلا معطفاً أنيقاً باللون الأحمر، وتركت شعرها على ‏طبيعته، وعلقت: “يوم سيء للشعر”، وتفاعل المتابعون بشكل كبير ‏تاركين عبارات تكشف عن حبهم لها وإعجابهم الدائم بها‎.‎

وتواصل دانييلا في الوقت الحالي تصوير مشاهدها في الجزء الثاني ‏من مسلسل “للموت”، والذي من المقرر عرضه في الموسم ‏الرمضاني المقبل، إلى جانب ماغي بو غصن، محمد الأحمد، خالد ‏القيش، فادي أبي سمرا، رانيا كعدي‎.‎

يذكر أنه شاركت دانييلا رحمة مع متابعيها فيديو في صفحتها الخاصة ‏على موقع للتواصل الإجتماعي من كواليس تصوير الجزء الثاني من ‏مسلسلها للموت‎.‎

وظهرت دانييلا بالفيديو تركض وراء طيور الحمام وسط الطبيعة ‏بفيديو عفوي لاقى إعجاب الكثيرين.‏