“بيج رامي” يستعد لأولى تجاربه التمثيلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يستعد بطل كمال الأجسام المصري رامي السبيعي الشهير بـ ”بيج رامي“ والحاصل على لقب ”مستر أولمبيا“ لعامين متتاليين، لخوض أولى تجاربه التمثيلية، من خلال مسلسل من إنتاج المنتج المصري أحمد سمير.

وقال رامي السبيعي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إنه تعاقد مع المنتج أحمد سمير على بطولة مسلسل يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، بالإضافة إلى عدد من أبطال العالم في الألعاب القتالية وكمال الأجسام، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

وكشف ”بيج رامي“ تفاصيل تعاقده على المسلسل قائلا: ”تواصل معي المنتج أحمد سمير وعرض عليّ الفكرة، وكنت متخوفا جدا في البداية، خاصة وأنها التجربة الأولى لي، وترددت كثيرا، خاصة وأن نشأتي الريفية جعلتني مترددا في خوض هذه التجربة، ولكن عندما أخبرني أن المسلسل سيتحدث عن الرياضة وسيشاركني البطولة مجموعة من الأبطال العالميين تحمست للفكرة وتعاقدت على هذا العمل“.

وأشار السبيعي إلى أن ”المسلسل ما زال مجرد فكرة، ولم يتم البدء في كتابة السيناريو والحوار حتى الآن“.

وكان المصري ممدوح السبيعي المعروف بـ“بيج رامي“، تمكن من الحفاظ على لقبه في بطولة مستر أولمبيا بنسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي.

وتصدر ”بيج رامي“ ترتيب الجولة الأولى التي أقيمت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية، والتي شهدت مشاركة 16 لاعبا من مختلف الدول، ومنهم المصريان محمد شعبان وحسن مصطفى، اللذان فشلا في التأهل للجولة الختامية.

ويعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في مستر أولمبيا، وقد ظهر ”بيج رامي“ البالغ من العمر 37 عاما على المسرح ببنية ضخمة تزن أكثر من 300 رطل، وكان يتطلع إلى الظهور بشكل أفضل من الذي منحه الفوز بلقب 2020.

وكان البطل المصري المعروف بـ ”بيج رامي“ قد تُوج بلقب مستر أولمبيا كأول مصري وأفريقي وعربي، في البطولة الأشهر والأقوى في العالم عام 2020.

كما أهدى رامي السبيعي فوزه التاريخي بعد تتويجه إلى جمهوره في كل من مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصري يفوز بلقب البطولة التي تعد إحدى أكبر وأشهر الألعاب في كمال الأجسام.