فن ومشاهير

فارس كرم في زيارة إلى بوليفارد رياض سيتي.. “مملكة العز”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار النجم اللبناني فارس كرم، منطقة بوليفارد رياض سيتي، مساء أمس الخمس. ونشر فارس مقطع فيديو يوثق لحظة الزيارة، على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

خلال الفيديو، ظهر فارس كرم وهو يتجول في منطقة البوليفارد برفقة الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” سالم الهندي، مُطلعاً على فعاليات موسم الرياض 2021.

وأرفق فارس كرم الفيديو الذي يوثق زيارته إلى منطقة البوليفارد، بتعليق قال فيه: “الله يا الرياض الله يحميكي يا مملكة العز
خلال زيارتي اليوم للبوليڤارد برفقة ابو فواز الغالي”.

على صعيد آخر، يستعد فارس كرم خلال الشهر الحالي لطرح ميني ألبوم يتضمن 4 أغنية جديدة، وتتولى إنتاجه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. واختار فارس هذه الأغنيات من بين 17 أغنية انتهى من تسجيلها في الفترة الماضية، وجميعها من توزيع عمر صبّاغ.

كما يشارك فارس كرم في الأغنية الرسمية لكأس العرب إلى حانب الفنانين عمر عبداللات وأصيل هميم وناصر الكبيسي؛ وسيحمل العمل توقيع المخرج سعيد الماروق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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