شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تدعم بريتنى سبيرز فى إنهاء أزمتها مع الوصاية: دائمًا ملهمة بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجم العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار عن أفضل أغنية، ليدي جاجا، على دعم النجمة العالمية بريتني سبيرز في أزمتها مع انهاء الوصاية المفروضة عليها من قبل والدها بعد سلسلة من القضايا في المحاكم، حيث أكدت دعم سبيرز في إحدى مقابلاتها أثناء حملة ترويجها لفيلمها القادم House of Gucci، حيث قالت جاجا: "أدعم بريتني سبيرز بشكل كبير في أزمتها، إنها امرأة تعمل في هذا المجال وقد أظهرت الكثير من قوتها، في فترة شبابها كانت ملهمة بالنسبة لي كشابة".

وهاجمت سبيرز، أفراد عائلتها ومنهم والدتها، وقالت إنهم يجب أن يكونوا جميعاً في السجن بسبب ما فعلوه بها خلال مرحلة الوصاية التي كانت مفروضة عليها، ونشرت سبيرز مقطع فيديو الأول لها منذ صدور قرار المحكمة، فشكرت معجبيها على دعمهم إياها في السنوات الأخيرة، معتبرة أنهم أنقذوا حياتها، وفقا لموقع سكاى نيوز عربية.

وأكدت سبيرز أنها كانت تحت الوصاية لمدة 13 عاماً وأنها "سعيدة فحسب" بمعاودة حياتها اليومية المعتادة، فيما لم توضح ما إذ كانت ستدخل أى مشروع قريبا، وأضافت: "أنا لست هنا لأكون ضحية، بل للدفاع عن الأشخاص الذين يعانون إعاقات حقيقية وأمراضاً حقيقية، أنا امرأة قوية، ويمكنني أن أتخيل ما فعله النظام بهؤلاء الأشخاص".

وتابعت قائلة: "آمل في أن يكون لقصتي الصغيرة تأثير وأن تساهم في إحداث تغيير في هذا النظام الفاسد"، فيما وجهت الشكر لحركة "فري بريتني" "حرروا بريتني"على إثارة قضيتها، وذكرت بأن صوتها كان مكتوماً لمدة طويلة، قائلة: "لقد عملتم على توعية الجمهور وأعتقد أنكم أنقذتم حياتي".