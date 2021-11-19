شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يشوق جمهوره لعمل فني جديد: هسمعكم حاجة حلوة أوى قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب مصطفي قمر، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله وهو يرتدي فيه نظارات الشمس، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، والذي يظهر من خلاله وهو داخل أستوديوهات التسجيل ليعلن عن عمل غنائي جديد، وقال قمر في الفيديو الذى نشره: "يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، النشاط بدأ، أنا لابس نضارة الشمس علشان الساعة 6 الصبح وسهران علشان اسمعكم حاجة حلوة أوى قريب، اسمها وصلوله".

واحتفل قمر، بعيد ميلاد ابنه الشاب تيام مصطفى قمر، منذ عدة اسابيع ونشر صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه له رسالة يعبر فيها عن حبه الشديد له وأمنياته له بالتوفيق في السنوات القادمة من حياته.

وقال الفنان مصطفى قمر، في رسالته تهنئته لابنه تيام بعيد ميلاده: " حبيبي يا تيمو يا بسمة حياتنا كل سنة وانت طيب وبألف خير يا حبيبي عقبال 100 سنة يا تيام يا فرحة عمري ويا رب تحقق كل اللي بتتمناه واكتر بحبك ياتيمو". وكان قد قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة. وأعرب قمر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على ظهوره ضيف شرف في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبد العزيز، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم الذى يعرض في السينمات حاليًا، والفيلم يشارك فى بطولته كل من دينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويتنكر النجم كريم عبد العزيز فى أكثر من شخصية خلال أحداث الفيلم، حيث يجسد دور مقدم برامج فى العمل، ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالمتزوجين فى إطار كوميدى. وأضاف قمر أنه سعيد بالمشاركة في العمل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وماجد الكدوانى وغيرهم ويتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور حيث إنه قصة جديدة ومختلفة على السينما المصرية.