شكرا لقرائتكم خبر عن حسن ابو الروس يخضع للتحقيق بنقابة الموسيقين الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الفنان حسن أبو الروس، للتحقيق داخل مقر نقابة الموسيقيين يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما تم إصدار قرار بمنعه من الغناء لمخالفته للقواعد التي وضعتها النقابة، حيث أصدرت النقابة قرار الإيقاف في الـ 17 من نوفمبر الماضى، لعدم امتثاله لقرارات النقابة وعدم التزامه بالمظهر العام، بالإضافة لعدم التزامه بالقواعد العامة الخاصة بالنقابة مثلما جاء فى نص القرار.



نص قرار ايقاف حسن ابو الروس وخضوعه للتحقيق

من ناحية أخرى ورغم صدور قرار من قبل نقابة الموسيقيين بإيقاف الفنان حسن أبو الروس عن الغناء أول أمس الأربعاء، إلا أن أبو الروس أحيا إحدي الحفلات بعدها مباشرة في نادي ليلي والتي كان قد أعلن عنها منذ أيام على صفحته الرسمية ، لافتا إلى أنه سيغني هذا اليوم بمناسبة عيد ميلاده، ولم يتراجع حسن رغم قرار النقابة والذي صدر قبل الحفل بالساعات وظهرحسن فى المكان هو يغني عدد من أغانية مثل " فلتت مني و مافليش منك"، ولم يكتفي حسن بتلك الأغاني بل أعلن عن طرح أغنية جديدة خلال السهرة وقام بغنائها بعنوان " لاء لاء".

وكانت دينا الشربيني قد طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة "فلتت مني"، التى شاركها فيه الفنان حسن أبو الروس، وتم تصويره وسط البحر، وظهر الثنائي فيه بشكل مختلف، وسرعان ما حصد الكليب آلاف المشاهدات خلال دقائق من نشره، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.

وكانت النجمة دينا الشربيني قد شاركت جمهورها بصورة لها بصحبة الفنان حسن أبو الروس، داخل السيارة، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة "فلتت منى فى الطريق للجونة"، في إشارة منها لأغنية أبو الروس الأخيرة "فلتت منى".