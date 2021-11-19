نيكولا معوض يودّع الجمهور من كواليس “على الحلوة والمُرَّة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الممثل اللبناني نيكولا معوض مقطع فيديو وصوراً من كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من “على الحلوة والمُرَّة”، ليُودّع بذلك الجمهور.

وظهر معوض في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه في “انستغرام” وهو يلوِّح بيديه إلى الكاميرا التي تصورّه في إشارة لنهاية العامل، كما نشر عدة صور تظهر لقطات مختلفة من العمل.

وعلّق يقول: “لجميع طاقم (على الحلوة والمُرَّة) شكراً جزيلاً لكم، من دونكم ما كان نجاحنا ممكنًا! أنا آسف ليس لدي صور معكم جميعاً، لكن صدقوني، كل واحد منكم ترك بصمة جميلة في قلبي”.

وأضاف الفنان اللبناني موجهاً حديثه لفريق العمل: “بَلاهُن أكيد ما كنّا نجحنا”. وتفاعل المتابعون مع المنشور، حيث باركوا نهاية العمل، مشيدين بالحلقات التي شاهدوها، ووصفوا العمل بـ”أجمل مسلسل”.

تدور قصة مسلسل “على الحلوة والمُرَّة” حول موظفة تُدعى فرح، تعمل في شركة تنظيم حفلات، وخلال حياتها تتعرض للعديد من المواقف الصعبة والأحداث، وأكثرها صعوبة عندما تطلب مديرتها منها تنظيم حفل زفاف للرجل الذي تخلّى عنها، في يوم زفافهما قبل خمس سنوات.

المسلسل بطولة: دانا مارديني، نيكولا معوض، باميلا الكك، جو طراد، نور علي وهادي بو عياش، وبمشاركة كارمن لبّس، سلمى المصري، محمد خير الجراح، محمد الأحمد، ألكو داوود، زينة زيادة.