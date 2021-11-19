فيديو – مي عز الدين تكشف عن هوايتها القديمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت النجمة المصرية مي عز الدين للتواصل مع متابعيها في “انستغرام”، بعدما توارت عن السوشيال ميديا، وتركت متابعيها في حيرة من أمرهم.

وفاجأت مي عزالدين جمهورها بالكشف عن هوايتها الجديدة – القديمة، وهي “الكروشيه”، وشاركت متابعيها في “انستغرام” مقطع فيديو، تظهر فيه وهي تحيك مشغولات الكروشيه بيديها والصنارة المعقوفة والخيوط الصوفية.

ولفتت النجمة المصرية إلى أنّها كلاسيكية، تعشق كل ما هو قديم، بما في ذلك الأفلام القديمة؛ إذ قالت في تعليقها على الفيديو: “واضح إني قديمة في كل شيء، بحب هوايات قديمة والأفلام القديمة، بحس بهدوء وسلام في كل ما هو قديم.. يا رب يكون الجميع بخير”.

وحظي فيديو مي عزالدين بتفاعلٍ واسع من محبيها، الذين أشادوا بمهاراتها، وكذلك نجوم الفن، وأبرزهم الفنانة التونسية هند الصبري، التي أكدت أنّها هي أيضاً تُحب “الكروشيه”.

وكانت مي عزالدين قد نشرت مؤخراً صورةً لها، في ظهور يُعد نادراً على السوشيال ميديا، في ظل اختفاء تام من جانبها عن مواقع التواصل، وظهرت في الصورة التي التقطت على طريقة السيلفي، بشكلٍ عفوي للغاية، إذ ابتسمت ابتسامة خفيفة، وتركت شعرها الكثيف منسدلاً على كتفها من جانب واحد، واعتمدت على المكياج الهادئ.

وعادت مي عزالدين إلى أذهان جمهورها مؤخراً، عندما أحدثت خبيرة مكياج عراقية، تُدعى “بارز هادي”، تفاعلاً كبيراً بين الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامها موهبتها في التصنُّع بالمكياج للظهور بشخصية مي عزالدين، إذ قامت بأداء مشهد تمثيلي للفنانة المصرية من خلال مسلسل “الحقيقة والسراب”، الذي جرى إنتاجه عام 2003، وقامت ببطولته الفنانة المصرية فيفي عبده.