مجهول ينتحل شخصية زوجها محمد سامي ومي عمر تلجأ للقانون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية مي عمر، زوجة المخرج المصري محمد سامي، عن انتحال “مجهول” صفة زوجها، وقيامه بالتواصل مع بعض الأشخاص بحجة المشاركة في أعمال فنية.

ونوَّهت مي عمر، في منشورٍ لها عبر حسابها في “انستغرام”، بأنّ هذا الشخص يطلب من الأشخاص الذين يتواصل معهم صوراً وفيديوهات خاصة بهم، ويتواصل مع أشخاص من دول عربية مختلفة في العراق والسعودية ولبنان والمغرب.

وشددت على أنَّ هذا الشخص “نصاب”، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مبينةً أنّه سيتم القبض عليه قريباً.

وكتبت مي عمر: “في شخص منتحل شخصية المخرج محمد سامي، وبيبعت لناس كتير داخل وخارج مصر ويتصل بيهم من أرقام غريبة، وبيدّعي إنه عايز صورهم وفيديوهات ليهم علشان أعمال فنية”.

وأضافت: “مرة في لبنان ومرة في السعودية ومرة عراق ومرة المغرب.. ده نصاب خدوا بالكم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وهيتم القبض عليه قريباً”.

وأرفقت مي عمر تعليقاً، حذّرت فيه الجمهور من التعرَّض للنصب من جانب منتحل شخصية زوجها محمد سامي، لاسيما أنّه استطاع النصب على أشخاص آخرين، فكتبت: “ياريت تاخدوا بالكوا لأنّه نصب على ناس كتير”.

وكانت آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل “نسل الأغراب”، الذي قام بإخراجه، وجرى عرضه في الموسم الرمضاني الفائت، وقام ببطولته أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر وغيرهم.