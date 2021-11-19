نوال الكويتية تتألق في خورفكان والجمهور يحتفل بعيد ميلادها على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة نوال الكويتية مساء أمس الخميس، حفلًا كبيرًا في مدرج خورفكان ضمن فعاليات موسم “هلا خورفكان” بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتزامنت تلك الليلة الطربية مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ55، الذي يوافق 18 نوفمبر كذلك.

وأشعلت نوال الكويتية مدرج خورفكان بمجرد دخولها إلى خشبة المسرح، وتلقت التحية من قبل جمهورها الذي حرص على حضور أحدث حفلاتها بدولة الإمارات، واستقبلوها بحفاوة بالغة وتصفيق حار.

وبعد حالة الحفاوة البالغة التي استقبل بها الجمهور النجمة الكويتية الشهيرة، حرص الحضور والقائمون على الحفل، على مفاجأة نوال الكويتية والاحتفال بعيد ميلادها على المسرح، وتم إهدائها باقة ورد من قبل طفلة صغيرة، وكعكة عيد ميلاد فخمة مزينة بشكل “قيثارة”، نسبةً إلى لقبها المعروف بـ”قيثارة الخليج”.

كما حرص الجمهور على إهداء نوال الكويتية الأغنية الخاصة بأعياد الميلاد وغنائها لها، فيما عبرت نوال عن مدى سعادتها باحتفال الجمهور بها وقالت: “كل عام وأنتم بحياتي”، ثم قدمت مجموعة من أبرز أغانيها المميزة وأطربت الجمهور بصوتها وإحساسها.

ومن بين الأغاني التي قدمتها نوال الكويتية في الحفل: “ضاقت عليك” و”أنت طيب” و”تغيب الناس” وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور، وحرصوا على مشاركة مقاطع من الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.