نجاح مُبهر لـ تامر حسني في دمياط.. ملك المسارح يُشعل حفل جامعة حورس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس الخميس 18 نوفمبر، في جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة بحضور الآلاف من محبّيه الذين حضروا لملاقاته من كل المحافظات في مصر.

اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه حتى ساعات متأخرة من الليل، فردد الحضور معه الأغاني التي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة، ونذكر من بين الأغنيات: “حلو المكان”، “كل مرة”، و”يا أنا يا مفيش”، و”بنت الايه”، و”قرب حبيبي”، و”تلفوني رن”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي”.

كما قدّم تامر حسني خلال الحفل الأغنية “السينغل” التي طرحها مؤخرًا “صعبة”، فوقف الجمهور مصفقًا ومرددًا للأغنية التي حققت عشرات الملايين من المشاهدات بوقت قصير.

بعد الحفل نشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا ظهر فيها على المسرح ومع الجمهور وعلّق قائلاً: “من كل قلبي بشكر جامعة حورس الكبيره وشعب دمياط والمنصوره على كرم الإستقبال وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم وتجاوب وحب”.

وتابع نجم الجيل: “ألف الف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاوره عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شوفته في عينيكم النهارده انا كمان بحبكوا اكتر والله وشكر خاص للتنظيم الرائع من الشركه الكبيره سترايك ميديا / بجد شرفتوني و فخور بيكم يارب دايماً ناجحين و متجمعين على خير ”.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث أحيا في الفترة الأخيرة عدّة حفلات ناجحة في مصر والوطن العربي، ويستعد في الفترة المقبلة لجولة فنية تشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية.

كما طرح أحدث أغنياته “يا فرحة” من كلماته وألحانه وتوزيع علي فتح الله. وكليب الأغنية تولى إخراجه تامر بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من البهجة والكوميديا في آن. ويتصدّر كليب “يا فرحة” منذ صدوره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” بأكثر من 7 ملايين مشاهدة.

ويواصل تامر حسني حصد نجاح أحدث أغنياته “صعبة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، إذ حققت الأغنية أكثر من 55 مليون مشاهدة بعد شهرين فقط من صدورها على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.