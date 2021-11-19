شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار و9.9 مليون مشاهدة أرباح أديل من ظهورها مع أوبرا وينفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستحصل المغنية العالمية أديل على ما يقرب من 100 مليون دولار مقابل ظهورها مع الإعلامية اللامعة أوبرا وينفري في سهرتها تحت عنوان Adele: One Night Only، وذلك بعد مشاهدة من قبل 9.9 مليون مشاهد في المتوسط ​​ وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، حصل البرنامج الخاص على درجات أعلى من جوائز الأوسكار لهذا العام وهي (9.85 مليون) وهو أعلى نسبة مشاهدة لبرنامج ترفيهي على شبكة سي بي إس منذ حلقة أبريل من NCIS.

وتألفت السهرة من جزئين، الأول المقابلة مع أوبرا وينفري، والثاني استعراض غنائي حضره كوكبة من المشاهير، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن النجمة العالمية (33 سنة) تترقب أصداء صدور ألبومها الجديد "30" المقرر طرحه في الأسواق اليوم الجمعة، وهي في الوقت نفسه تثبت أن الموسيقى والغناء ليسا الطريقة الوحيدة لجني الأموال.

العرض الذي بلغت مدته ساعتين تم بثه في أكثر من 70 دولة في أول ظهور لأديل منذ 6 سنوات، وضم أغنيات حصرية جديدة لمطربة البوب التي تقاضت نحو 7 ملايين دولار للموافقة على إجراء المقابلة.

ويتشكل الجزء الأكبر من الأجر الذي تحصل عليه أديل من حقوق بث أغنياتها عبر البرنامج الذي حقق مشاهدات قياسية في العالم، وكشفت أديل في المقابلة أنها عانت كثيراً في التكيف مع وضعها كأم وحيدة، معترفة أن طلاقها كان مرهقاً لها، متطرقة إلى أسباب انفصالها عن والد ابنها سيمون كونيكي وتأثير ذلك على ابنهما أنجيلو (9 أعوام).

كما تحدثت أديل عن مصادر إلهامها في ألبومها الجديد خاصة أغنيتها Hold On مشيرة إلى أنها تعيش في حالة من الفوضى، وتقاوم حالة التراجع التي تعاني منها، وتشعر وكأن الطريق الذي تسير فيه سينشق ويبتلعها، ومع ذلك تحاول أن تستمر في مسيرتها.