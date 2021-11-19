امام سابق للحرم المكي يشارك في إعلان ترفيهي مع فنانين ونجوم كرة قدم سعوديين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 19 نوفمبر 2021 09:00 صباحاً - فاجأ إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، متابعيه، بظهوره بشكل غير متوقع في إعلان ترفيهي صاخب لاحدى فعاليات موسم الرياض..

ويروج الإعلان لمنطقة ”كومبات فيلد“، وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيسية لموسم الرياض الترفيهي المقام حاليا في العاصمة السعودية، ويتاح لزوارها محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية الشهيرة ”فيلد كامبات“، من الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الطائرات المسيرة“.

صراحه انا عن نفسي بحسب حسابك ياغالي في اي شي قدام😜❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 18, 2021

ويشارك في الإعلان عدد كبير من الأشخاص، يؤدون مشاهد قتالية ضمن اللعبة اليابانية، وبينهم الفنان خالد عبدالرحمن، والحارس السعودي الشهير محمد الدعيع، واللاعب السابق سعيد العويران، قبل أن يظهر الشيخ الكلباني بصفته قائدا في تلك المعركة بينما يقف خلفه جنود.

وبينما أبدى كثيرون إعجابهم بالإعلان، أثارت مشاركة الشيخ الكلباني تباينا في الآراء، مع وجود فريق لا يتقبل ظهور رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم الدينية وتدويناتهم الجدية في الوعظ والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ الكلباني بدا سعيدا بتلك التجربة، وأشار بشكل ساخر لكونه سيذهب للتمثيل في هوليود، أشهر مراكز الأفلام السينمائية في العالم، قبل أن يرد عليه آل الشيخ مرحباً بظهوره في الإعلان، وقال ”صراحه لأنا عن نفسي بحسب حسابك يا غالي في أي شي قدام“.

الله أعلم من أقرب من الله انت أو هو

فلذك إهتم بنفسك وتقرّب إلى الله — YAHYA bezatoo 🇸🇦 (@med0990) November 18, 2021

ويشارك في الإعلان الترويجي أيضا، الخبير الفلكي خالد الزعاق، والإعلامي، إبراهيم الفريان، والصحفي عدنان جستنية، والفنان عايض يوسف، ومشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم ”أبو جركل“، وهو أحد مشاهير تطبيق ”سناب شات“.