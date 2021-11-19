شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يحضر لـ 4 أغنيات رومانسية ويعلق: "اللى جاى كله حب فى حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب رامى جمال لـ"الخليج 365"، إنه ينوى خلال الفترة القليلة المقبلة تسجيل 4 أغنيات دفعة واحدة، وجميعها رومانسية حب فى حب بحسب تعبيره، موضحا أنه سيتعاون من خلالها مع كل من الملحنين والشعراء مدين ومحمد نصار وأحمد عبد السلام ومحمد أنيس وإبراهيم جاد وأحمد إبراهيم وعمر الشاذلى وإيهاب عبد العظيم وتوما.

وطرح رامى جمال مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لسه الكلام زعلان"، والأغنية من ألحانه ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وهى الأغنية السابعة من ألبومه "ولسه" الذي يتم طرحه بشكل متتابع على مدار العام.

وعلق رامي جمال على الأغنية عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "كل حد فينا عنده الشخص اللي غيابه مبيتعوضش سواء حبيب أو أب أو أم أو أخ أو صديق، وأنا بغني الغنوة دي كنت بغنيها بإحساس الخوف من فقد اي غالي.. عجبتكم الغنوه ولا لا ولو عجبتكم متبخلوش برأيكم لأنه هو الدافع الوحيد والتقييم الأهم للفنان".

وطرح رامى جمال منذ فترة أغنية "خليكي"، تعاون فيها مع الشاعر أحمد تبارك، وألحان غريب، وتوزيع سام، وميكساج وماستر ماهر صلاح، والأغنية الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وأغنية "قلة الإحساس"، من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغاني السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.