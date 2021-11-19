هيفاء حسين تحتفل بعيد ميلادها توأمها سلطان وجواهر.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - احتفلت الفنانة البحرينية هيفاء حسين بعيد ميلاد توأمها سلطان وجواهر وشاركت متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل. وعلقت هيفاء حسين على مجموعة من الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام بالقول: “عيدميلاد سعيد وعساني اجوفكم في اعلى المراتب يارب #سلطان#جواهر. كما شاركت هيفاء حسين مقطع فيديو يرصد اجواء الحفل معلقة “شكرا للجميع”.

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