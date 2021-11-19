عبدالمجيد عبدالله يثير الجدل: “جعل عينٍ ماتحبّك للعمى”

كتب امير فتحي في الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - أثار الفنان عبدالمجيد عبدالله الجدل بتعليق له على صورة جمعته بالمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية.

فقد نشر عبدالمجيد عبدالله، عبر حسابه على تويتر، صورة ظهر فيها وهو يمسك بيد تركي آل الشيخ وعلق عليها كاتبا: “جعل عينٍ ماتحبّك للعمى”.

وقد اثارت هذه التغريدة الجدل بين متابعيه حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “سلامات مجيييدي تدعي علينا م يصير !” و “طيب مو انت اللي تقول حتى الكره احساس!!! ديمغراطيه شوي”.

كما نشر قبل ذلك تغريدة عبر فيها عن محبته للمستشار تركي آل الشيخ قائلا “معالي المستشار..يعجز اللسان عن وصفك ، تفانيك وابداعك وبصمتك اللي لمسناها بكل فعاليه بهالموسم ، شكرا أبو ناصر”.

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وكان تركي آل الشيخ قد نشر بدوره صور له مع الفنان عبدالمجيد عبدالله وعلق عليها كاتبا: “مع الغالي الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله في معرض السيارات … فيه سياره جازت لي شكلي برجع اشتريها”.

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