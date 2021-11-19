قصي خولي يكشف حقيقة اجرائه عملية تجميل بـ 90 ألف دولار.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 19 نوفمبر 2021 02:45 صباحاً - كشف الفنان السوري قصي الخولي حقيقة ما يتم تداوله عن خضوعه لعملية تجميل بمبلغ 90 ألف دولار وذلك خلال لقاء صحفي.

وقال الخولي أثناء لقائه مع برنامج MBC Trending أنه لم يخضع لأي عملية تجميل ولن يرغب في ذلك ليس بسبب المبلغ المالي ولكن لأنه لم يرغب في إجراء عملية تجميل.

تابع قصي قائلاً أنه قد يستخدم التقنيات الطبية بأمر له علاقة بعمله حيث قال أنه إذا قرر الخضوع

لعملية تجميل فلن يخشى من احد.

وانتقد قصي خولي مواقع التواصل الاجتماعي قائلا “السوشيال ميديا قادتنا الى مكان اخر لتقييم الناس والاعمال والحكم عليهم”.

يذكر أن قصي الخولي يستعد لعمل جديد يحمل اسم “الوسم” كما شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “2020” مع نادين نسيب نجيم.