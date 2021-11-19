شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا فى ذكرى ميلاد أحمد زكى: وحشتنا يا عظيم وتتهنى بالجنة يا حبيب الكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة الكبيرة يسرا ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكى، إمبراطور السينما المصرية، الثانية والسبعين، التى حلت الخميس 18 نوفمبر، معربة عن اشتياقها له، وداعية الله أن يكون فى الجنة ونعيمها، مستعيدة ذكريات العمل معه من خلال فيلم نزوة، الذى عرض لأول مرة عام 1996.

ونشرت يسرا صورة جمعتها بالفنان الراحل والفنانة شيرين رضا، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "وحشتنا كلنا يا عظيم.. متهنى بالجنة ونعيمها يا حبيب الكل".







ويوم 18 نوفمبر من كل عام يتذكر الوسط الفنى والجمهور، النجم الأسمر الراحل أحمد زكى فى ذكرى ميلاده، حيث استطاع خلال مشواره الفنى أن يضع نفسه واحداً من أبرز الممثلين على الساحة لما قدمه من أعمال وأدوار متميزة، خلدها بموهبته الكبيرة التى شهد لها الجميع الكبير قبل الصغير.

أحمد زكى لم ينجح فقط فى التمثيل خلال الأعمال التى قدمها خلال مشواره الفنى والتى تنوعت ما بين التراجيدى والأكشن والدراما واللايت، وإنما أيضاً عندما خاض تجربة الغناء فى أفلام حقق بها نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى يتذكر كل أغنية غناها فى أعماله، ليس ذلك فقط بل إن هناك مشاهد عديدة قدمها أحمد زكى أصبح الحوار فيها مقولات راسخة مع الجمهور، ويتم ترديدها حتى وقتنا هذا، وبالتحديد فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، حيث باتت الجمل الحوارية لأحمد زكى فى هذا الفيلم محل استخدام للجمهور فى العديد من المواقف التى يمر بها فى حياته.