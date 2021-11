شكرا لقرائتكم خبر عن 430 مليون دولار من نصيب أحدث أفلام مارفل Shang-Chi منذ طرحه سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقينShang-Chi and the Legend of the Ten Rings إيرادات وصلت إلى 430 ملايين و 482 آلاف دولار منذ طرحه يوم 3 سبتمبر الماضى، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار فى العرض الافتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 224 مليونًا و 400 الف دولار بدور العرض فى الولايات المتحدة الأمريكية، و206 مليونا و 81 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

الفيلم ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض فى مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.

كما يجرى حاليًا إعادة تصوير بعض مشاهد فيلم مارفل الجديد Doctor Strange، الذى سيطرح تحت اسم Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وذلك دون الكشف عن أسباب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter"، على أن يكون الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثانى من فيلم Doctor Strange الذى طرح في هعام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مارس من العام المقبل 2022.

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، يجرى تصوير وإعادة تصوير بعض المشاهد الخاصة بـ Doctor Strange in the Multiverse of Madness في سرية، لأنه على حسب مصادر مقربة من شركة مارفل، انه قرتت الشركة المنتجة إضافة وإعادة بعض المشاهد من جديد دون الكشف عن سبب، وذلك خلال الانتهاء من تصوير عدة اعمال أخرى منها Spider-Man: No Way Home.