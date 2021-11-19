شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للراحل أحمد زكى فى تصوير "طائر على الطريق" من 40 سنة بذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار النجم الراحل أحمد زكى، امبراطور السينما المصرية، عن صورة نادرة للفنان القدير الراحل، خلال كواليس تصوير فيلم "طائر على الطريق"، الذى عرض لأول مرة فى دور السينما منذ نحو 40 عاما وتحديدا فى يوم 14 سبتمبر عام 1981، وذلك بالتزامن بالاحتفال بذكرى ميلاده 72 التى وافقت الخميس 18 نوفمبر.

وظهر أحمد زكى فى الصورة النادرة وهو جالسا على سيارة، وبجواره فريق العمل أثناء تصوير الفيلم منذ أكثر من 40 عاما.

فيلم طائر على الطريق بطولة أحمد زكى، فريد شوقى، فردوس عبد الحميد، أمين الهنيدى، آثار الحكيم، ميمى شكيب، حافظ أمين، نوال هاشم، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار بشير الديك، تأليف وإخراج محمد خان.

ويوم 18 نوفمبر من كل عام، يتذكر الوسط الفنى والجمهور، النجم الأسمر الراحل أحمد زكى فى ذكرى ميلاده، حيث استطاع خلال مشواره الفنى أن يضع نفسه واحداً من أبرز الممثلين على الساحة لما قدمه من أعمال وأدوار متميزة، خلدها بموهبته الكبيرة التى شهد لها الجميع الكبير قبل الصغير.

أحمد زكى، لم ينجح فقط فى التمثيل خلال الأعمال التى قدمها خلال مشواره الفنى والتى تنوعت ما بين التراجيدى والأكشن والدراما واللايت، وإنما أيضاً عندما خاض تجربة الغناء فى أفلام حقق بها نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى يتذكر كل أغنية غناها فى أعماله، ليس ذلك فقط بل إن هناك مشاهد عديدة قدمها أحمد زكى أصبح الحوار فيها مقولات راسخة مع الجمهور، ويتم ترديدها حتى وقتنا هذا، وبالتحديد فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، للكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، حيث باتت الجمل الحوارية لأحمد زكى فى هذا الفيلم محل استخدام للجمهور فى العديد من المواقف التى يمر بها فى حياته.