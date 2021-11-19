شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى بعد زيارة "الأبد هو الآن" بالأهرامات: أنا وبناتى استمتعنا كثيرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة التونسية هند صبرى عن سعادتها بالمشاركة مع بناتها فى فعاليات معرض "الأبد هو الآن"، المقام فى منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، وهو أول معرض فنى من نوعه يمزج ما بين الماضى والحاضر، تحت تنظيم مؤسسة "فنون مصر" برعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

ونشرت هند، صورا لها من خلال تواجدها فى المعرض، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "سعيدة جدا انّى لحقت معرض الأبد هو الآن، وهو أوّل معرض يقام على أرض أهرامات الجيزة فى الهواء الطلق، يشارك فيه أهمّ الفنانين المعاصرين العالميين.. شكرا نادين عبد الغفار على الجولة، أنا وبناتى استمتعنا كثيرا، والجمهور الذوّاق كان عريضا".

وشهدت منطقة أهرامات الجيزة انطلاق معرض "الأبد هو الآن" الذى يعد هو أول معرض فنى من نوعه يمزج ما بين الماضى والحاضر، وذلك تحت تنظيم مؤسسة "فنون مصر" برعاية وزارة الخارجية والسياحة والآثار ومنظمة اليونسكو، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك صورا للمعرض على أرض الأهرامات.

حضر الافتتاح عددا من الفنانين والمشاهير العالميين، مثل المغنى فاريل ويليامز، وألكسندر بونوماريف من روسيا، وجيزيلا كولون (بورتوريكو)، وجواو تريفيسيان من البرازيل، وشوستر وموسلى من المملكة المتحدة، وستيفن كوكس آر إيه من المملكة المتحدة، وسلطان بن فهد من المملكة العربية السعودية، وكتبت عنه الممثلة أنجلينا جولي، كما شاركت وسائل إعلامية عالمية مثل JR (فرنسا)، وLorezno Quinn (إيطاليا) لتغطية المعرض الفريد الذى لا يحدث إلا مرة واحدة فى العمر.

وقالت مؤسسة فنون مصر" آرت دى ديجيبت"، نادين عبد الغفار، إنها "المرة الأولى فى تاريخ هضبة الجيزة الممتد على مدار 4500 عام، التى تتم فيها دعوة فنانين معاصرين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم مع الخلفية الأثرية لأهرامات الجيزة، كذلك إطلاق برنامج التوعية الثقافية لإشراك مجتمع منطقة هضبة أهرامات الجيزة فى تنظيم المعرض، وإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة كمرشدين فنيين وحراس للتراث طوال مدة المعرض".



هند صبرى أمام الأهرامات



هند صبرى



النجمة هند صبرى



هند صبرى وبناتها مع نادين عبد الغفار



هند صبرى ونادين عبد الغفار



هند صبرى فى الأهرامات



أهرامات الجيزة



فعاليات معرض الأبد هو الآن